Жіноча магія: Настя Каменських показала, як "малює обличчя" (відео)

Настя Каменських поділилася зі своїми фанами сокровенним і "впустила" їх у свій будуар, продемонструвавши процес причепурювання і наведення макіяжу. 32-річна популяная співачка записала процес на камеру, захопивши шанувальників відкритістю і... вчергове показала, що особливо трудитися над "малюванням" їй і не потрібно - завдяки своїй природній красі.

Артистка опублікувала в Instagram відео, яке назвала "Girls magic".

Із рушником на голові Настя в блакитному халаті за допомогою пензликів підвела вилиці, потім взялася за туш для вій, злегка нафарбувала губи помадою, після чого звільнила свої кучері й обдарувала глядачів пристрасним повітряним поцілунком.

Настя Каменських показала на відео, як наносить макіяж

Зазначимо, що перед нинішньою "дівочою магією" Каменських розохотила армію своїх шанувальників жарким знімком в купальнику серед густих джунглів в Юкатані.

Фани артистки захоплюються зовнішнім виглядом і природною красою Каменських та зазначають, що їй абсолютно не потрібен макіяж, аби виглядати чарівною, адже вона така від природи.

Красуня!

Єдина, по-моєму, хто без накачаних губ;

Я обажаю тебе;

От я розумію жінка! Так і повинні бути без косметики і все таке;

Так вам і фарбується не треба;

Настюха, ти просто супер, я завжди захоплююся тобою, нехай всі дівчата будуть такі красиві та натуральні, як ти;

Найкраща дівчина у всесвіті!

NK, з глузду з'їхати!

Без макіяжу краще!

Скрін коментарів: instagram.com/kamenskux

Додамо також, що Каменских, Дорофєєва та Полякова нещодавно показали трендову зачіску літа 2020, яка підозріло нагадала стиль 90-х років.