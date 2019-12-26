Жінка-військовослужбовець, яку побили в Одеській області, розповіла деталі конфлікту

Фото: Наталія Куліш (УНІАН)

Конфлікт почався 14 грудня

Конфлікт, у результаті якого в Одеській області побили жінку-військовослужбовця, рядову Наталію Куліш, розпочався ще 14 грудня. Про це сама потерпіла повідомила у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Наталі Куліш, тілесних ушкоджень їй завдала інша військова - Віра Загороднюк. Конфлікт, за словами Куліш, виник у зв'язку з відмовою її співслужбовиці шити тенти.

"Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю", - сказала Куліш.

Обидві жінки проходять службу у військовій частині А3438. Куліш направили у цю частину після проходження навчання у Старичах, що у Львівській області. Конфлікти у підрозділі у рядової Куліш почалися одразу - з квітня 2019 року. Вона служить кухарем, але, за словами рядової, їй доводилось працювати різноробочим, зокрема, виконувати будівельні роботита ремонти приміщень.

Куліш також заявила, що від самого початку почала говорити про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала у зв'язку з тиском і погрозами.

"Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення та...погрожував звільнити мене за станом здоров’я", - заявила Куліш.

Вона додала, що за останні вісім місяців п’ять разів лікувалась у шпиталі.

На запит журналістів щодо корупції та погроз сам заступник командира частини з тилового забезпечення ці заяви рядової заперечив.

Зазначимо, про інцидент із військовослужбовицею Куліш повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк та підкреслив, що взяв справу під особистий контроль.

Нагадаємо, в Запорізькій області у Бердянську чоловік побив військового. Поліція встановила зловмисника, яким виявився місцевий житель.