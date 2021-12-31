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Жінка провела п'ять годин у туалеті на рейсі в Рейк'явік. У неї виявили COVID

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П'ятниця 31 грудня 2021 16:07
Жінка провела п'ять годин у туалеті на рейсі в Рейк'явік. У неї виявили COVID Фото: американка провела п'ять годин в туалеті на рейсі в Рейк'явік через COVID (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американка провела п'ять годин у добровільній самоізоляції в туалеті літака. Оскільки в середині польоту у неї виявили коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Шкільна вчителька з США Маріса Фотіео розповіла, що відчула біль у горлі під час перельоту з Чикаго в Рейк'явік 20 грудня. Під час перельоту вона зробила експрес-тест за допомогою набору, який взяла з собою, і він підтвердив, що вона інфікована.

Вона залишалася в туалеті до кінця поїздки, а Стюардеса надала їй їжу і напої.

Після прибуття в Ісландію жінці довелося ізолюватися в готелі Червоного Хреста.

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