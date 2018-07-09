Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Жінка, що отруїлася "Новачком" у Еймсбері, померла

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 00:08
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Дон Стерджес було 44 роки

Дон Стерджес, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла. Про це повідомляє Sky News.

Наголошується, що співробітники правоохоронних органів почали розслідувати подію як убивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції Еймсбері заявили, що шукають флакон або іншу посудину, який може містити нервово-паралітичну речовину "Новачок".

Правоохоронці зазначають, що пошуки - повільний і копіткий процес, оскільки немає простого способу використовувати сучасні технології, щоб точно визначити місцезнаходження рідкісного нервового агента.

Чоловік і жінка, отруєні тиждень тому, перебували тривалий час у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль.

Поліція Еймсбері повідомила, що розслідування отруєння "Новачком" може зайняти місяці У Британії поліцейський звернувся в лікарню через отруєння "Новачком"
Теги публікації: Великобритания, отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Патріот і незламний борець": політики сумують через смерть Левка Лук'яненка
Кастрація і довічне ув'язнення: в Україні хочуть посилити покарання за педофілію
У Москві відбувся концерт на підтримку Сенцова (відео)
Хотів відкупитися за 50 грн: на трасі Тернопіль-Львів спіймали п'яного водія
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся