Жінка, що отруїлася "Новачком" у Еймсбері, померла

Дон Стерджес було 44 роки

Дон Стерджес, яка отруїлася нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла. Про це повідомляє Sky News.

Наголошується, що співробітники правоохоронних органів почали розслідувати подію як убивство.

Metropolitan Police has launched a murder inquiry after 44-year-old Dawn Sturgess who was exposed to nerve agent Novichok in Amesbury in Wiltshire died in hospital this evening — Sky News, Breaking (@SkyNewsBreak) July 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції Еймсбері заявили, що шукають флакон або іншу посудину, який може містити нервово-паралітичну речовину "Новачок".

Правоохоронці зазначають, що пошуки - повільний і копіткий процес, оскільки немає простого способу використовувати сучасні технології, щоб точно визначити місцезнаходження рідкісного нервового агента.

Чоловік і жінка, отруєні тиждень тому, перебували тривалий час у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де також провели місяці лікування після отруєння Сергій і Юлія Скрипаль.