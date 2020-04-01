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У Женеві коронавірусом заразилися 9 співробітників ООН

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 03:32
У Женеві коронавірусом заразилися 9 співробітників ООН
Фото: ООН у Женеві (un.org)

В цілому по світу у понад 80 співробітників ООН виявили COVID-19

В штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Женеві підтвердили дев'ять випадків захворювання коронавірусом серед своїх співробітників. Про це передає China.org.

Директор інформаційної служби ООН в Женеві Алессандра Веллуччі сказала, що це дані за станом на 30 березня. Однак, для забезпечення конфіденційності пацієнтів, додаткова інформація про хворих надаватися не буде.

"Організація Об'єднаних Націй тісно співпрацює з урядом Швейцарії та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в області профілактики і забезпечення готовності в країні", - сказала вона.

Раніше, 28 березня, Веллуччі повідомляла на брифінгу для преси про 78 випадків зараження COVID-19 серед співробітників ООН в усьому світі.

За станом на ранок вівторка Швейцарія з населенням 8,5 млн. чоловік повідомила про 16 176 підтверджених випадків COVID-19 та про 373 смертельних випадки.

Нагадаємо, в США чиновник Державного департаменту помер від коронавіруса.

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