Дружина Зеленського заразилася коронавірусом, а під судом в Києві відбулися сутички: новини за 12 червня

Дружині президента Володимира Зеленського діагностували COVID-19, в Києві відбулися зіткнення під Шевченківським районним судом, Україна отримала статус партнера НАТО. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 12 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО. Україна отримала статус партнера.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Альянс ухвалив рішення через 5 місяців після подачі заявки Україною.

У Києві сталися сутички під судом, де обирали запобіжний захід Стерненку

У Києві сталися сутички під Шевченківським районним судом, де вчора обирали запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Силовики не пропускали учасників акції на судове засідання.

Правоохоронці вивели мітингувальників на вулицю та перекрили вхід до будівлі суду. Пізніше виникла ще одна сутичка. Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки. До будівлі Шевченківського суду підтяглися спецпризначенці у захисному спорядженні.

Дружина Зеленського заразилась коронавірусом

Дружина президента Володимира Зеленського заразилася коронавірусом. Вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський та діти вже пройшли тестування, їхні результати негативні. Однак президент переходить на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням COVID-19 у дружини.

З суддів Майдану зняли відповідальність за неправосудні вироки

Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність для суддів, що виносили завідомо неправосудні рішення. Одним з наслідків цього рішення може стати зняття відповідальності з усіх суддів, які виносили вироки активістам Майдану. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

КСУ вирішив, що кримінальна відповідальність за це створює ризики.

В Україну надійшов перший транш кредиту МВФ

Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшов в Україну. Сума 2,1 млрд доларів зарахована на валютні рахунки уряду у Державному казначействі.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в своєму Twitter.

Перші 2,1 млрд доларів підуть на покриття дефіциту бюджету.

Екс-чиновника затримали на хабарі в 6 млн доларів голові САП

Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували надання хабара керівництву НАБУ та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хабар у 6 млн доларів намагався дати колишній топ-посадовець. Про це повідомили у САП.

Зазначається, що чиновнику допомагав високопосадовець управління ДФС у м. Києві.

У Кабміні розповіли, в які країни дозволять в'їзд українцям

У Міністерстві інфраструктури уточнили перелік країн, куди зможуть відправитися українці. З 15 червня поновлюється міжнародне авіасполучення.

Про це глава МІУ Владислав Криклій написав у своєму Telegram.

Зокрема, для українців передбачили в'їзд в Албанію і США без обмежень на кордоні і без тестування, для прибулих до Великобританії - карантин 14 днів.

Грози і смерчі будуть все літо: українців налякали прогнозом погоди на 2020 рік

Погода в Україні в останні дні досить нестабільна і деякі області країни регулярно накриває сильними зливами, грозами, а також градом. За прогнозом директора Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди, Україну чекає напружене літо, з грозами і смерчами.

Він розповів, що літо 2020 року не сильно буде відрізнятися від інших теплих сезонів останніх років. Грози і смерчі будуть періодично накривати країну і не обов'язково це буде пов'язано з температурою повітря.