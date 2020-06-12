Дружина Зеленського заразилась коронавірусом

Дружина президента Володимира Зеленського заразилась коронавірусом. Вона почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Володимир Зеленський та діти вже пройшли тестування, їхні результати негативні.

В ОП говорять, що Олена Зеленська дотримувалась карантину і проходила тестування на коронавірус регулярно. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Де та коли саме заразилась перша леді - поки що невідомо. В Офісі президента заявили, що проводиться епідеміологічне розслідування.

Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування, їм радять пройти тестування.

Разом з тим, Олена Зеленська написала у своєму Instagram, що перебуває на амбулаторному лікуванні. Її ізольовано від інших членів сім’ї.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше президент говорив, що хотів заразитися коронавірусом, щоб люди зрозуміли небезпеку COVID-19. Однак його відрадили.

Відзначимо, в квітні цього року повідомлялося, що президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

Додамо, в Україні другий день поспіль фіксують велику кількість нових випадків коронавірусу.