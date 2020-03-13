Дружина зараженого коронавірусом чоловіка у Чернівцях перебуває на обсервації

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про другого інфікованого коронавірусом українця у Чернівцях

Дружина інфікованого коронавірусом українця у Чернівцях знаходить на обсервації. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, передає кореспондень РБК-Україна.

Мова йде про другого інфікованого коронавірусом українця у Чернівцях.

"Чоловік перебуває під професійним наглядом інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, його дружина перебуває на обсервації, почувається добре, симптомів не має", - сказав Осачук.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом у Чернівецькій області Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони проведе засідання стосовно закриття кордонів через загрозу коронавірусу.

Станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

Раніше повідомлялось, що трьох пасажирів зняли з рейсу Мілан-Каїр у аеропорту "Бориспіль" для перевірки на коронавірус, тести виявились негативними.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні ввели карантин через коронавірус. До 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, вузи.