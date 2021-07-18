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Дружина вбитого президента Гаїті повернулася в країну з США

Автор: РБК-Україна

Дружина вбитого президента Гаїті повернулася в країну з США. Там вона лікувалася від поранень після нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Про плани повернутися в Гаїті раніше вдова президента не повідомляла. Пані Моіз прибула в Гаїті через кілька годин після того, як провідні дипломати в Гаїті закликали призначеного прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі сформувати уряд.

Мартін Моіз по приземленню була в бронежилеті і з утримуючою пов'язкою на руці, її зустрів в.о. прем'єр-міністра Клод Жозеп та інші чиновники. Дружина вбитого президента Гаїті має намір бути присутньою на його похоронах, які пройдуть 23 липня.

Перед поверненням Мартін Моіз основна група (включає послів США, ЄС, Франції, Німеччини, Бразилії, Канади, Іспанії, а також представників ООН і Організації Американських держав) закликала пана Анрі "продовжити місію, яка йому була довірена" і сформувати "узгоджений і всеосяжний уряд". Аріель Анрі був призначений прем'єр-міністром Гаїті до вбивства президента, але не встиг вступити на посаду.

Нагадаємо, що поліція Гаїті затримала одного з можливих організаторів вбивства президента.

Також США вивчає запит Гаїті на відправку військових.

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