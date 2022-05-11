Дружина дозволила окупанту вбивати та катувати дітей в Україні. Новий перехват від СБУ

Жінка одного з російських окупантів, що знаходиться на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей. Їй не сподобалось, що діти з України, яких насильно вивезли до РФ, не захотіли малювати символіку до "Дня победы".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на черговий перехват СБУ.
Це перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ.
Жінка, що живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно вивозять українців, запропонувала покарати дітей нелюдськими катуваннями.
"Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", - говорить телефоном вона. Її обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування "Дня победы".
Як повідомляють в СБУ, навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти.
Як повідомлялося, російські окупанти переймаються тим, що після викриттів СБУ їх можуть судити вдома. Про це свідчить нове перехоплення розмови окупанта зі своїми знайомими в Росії.
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