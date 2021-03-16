Дружина принца Чарльза заявила, що їй робили щеплення вакциною AstraZeneca

Камілла, британська герцогиня Корнуольська і дружина престолонаступника принца Чарльза, заявила у вівторок, що отримала щеплення вакциною AstraZeneca в рамках введення першої дози.

Під час поїздки до центру вакцинації на півночі Лондона 73-річна Камілла сказала, що отримала вакцину AstraZeneca і не хвилюється з цього приводу.

"Я навіть не питаю, бо я так ненавиджу уколи, що заплющую очі ... нехай буде, як буде", - сказала герцогиня, якій зробили щеплення разом із 72-річним чоловіком минулого місяця.

Її коментар пролунав на тлі того, що 13 країн Євросоюзу призупинили використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca і декілька національних регуляторних органів висловили занепокоєння ймовірністю виникнення тромбів.

Європейське агентство з лікарських засобів розслідує повідомлення про 30 випадків незвичних захворювань крові після вакцинації 5 мільйонів осіб, однак при цьому заявило, що не бачить підстав для зміни рекомендацій щодо вакцини AstraZeneca.

Прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, посилаючись на думку британського регулятора, заявив у вівторок, що немає жодних доказів виникнення тромбів саме після введення людям вакцини AstraZeneca.