Дружина принца Чарльза заявила, що їй робили щеплення вакциною AstraZeneca
Камілла, британська герцогиня Корнуольська і дружина престолонаступника принца Чарльза, заявила у вівторок, що отримала щеплення вакциною AstraZeneca в рамках введення першої дози.
Про це повідомляє Reuters.
Під час поїздки до центру вакцинації на півночі Лондона 73-річна Камілла сказала, що отримала вакцину AstraZeneca і не хвилюється з цього приводу.
"Я навіть не питаю, бо я так ненавиджу уколи, що заплющую очі ... нехай буде, як буде", - сказала герцогиня, якій зробили щеплення разом із 72-річним чоловіком минулого місяця.
Її коментар пролунав на тлі того, що 13 країн Євросоюзу призупинили використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca і декілька національних регуляторних органів висловили занепокоєння ймовірністю виникнення тромбів.
Європейське агентство з лікарських засобів розслідує повідомлення про 30 випадків незвичних захворювань крові після вакцинації 5 мільйонів осіб, однак при цьому заявило, що не бачить підстав для зміни рекомендацій щодо вакцини AstraZeneca.
Прес-секретар прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, посилаючись на думку британського регулятора, заявив у вівторок, що немає жодних доказів виникнення тромбів саме після введення людям вакцини AstraZeneca.
Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (ЕМА) 16 березня заявило, що "немає жодних ознак" того, що вакцина проти коронавірусу AstraZeneca є причиною появи тромбів. На 18 березня регулятор скликає позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій.
Раніше ЕМА також спростовувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.
Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією.
Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі й Великобританії.
Низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.
16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.