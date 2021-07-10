Дружина президента Гаїті зробила першу заяву після його вбивства

Вперше після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза його дружина виступила з публічною заявою. Вона назвала можливі мотиви злочинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haiti 24.
Повідомляється, що вперше після вбивства чоловіка Мартін Моїз зробила публічну заяву.
"Найманці вбили президента, інші найманці хочуть погубити його мрію і його бачення країни", - заявила вона.
За її словами, Жовенеля Моїза вбили за те, що він намагався здійснити ряд проектів в Гаїті, зокрема, організувати референдум і вибори.
Нагадавши, президента Гаїті застрелили при нападі на його резиденцію в ніч на 7 липня, його дружину серйозно поранили, але вона вижила і зараз знаходиться в США.
Влада Гаїті звернулася до США з проханням ввести американські війська, але Вашингтон заявив, що поки не має наміру цього робити.