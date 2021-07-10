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Дружина президента Гаїті зробила першу заяву після його вбивства

Автор: РБК-Україна

Вперше після вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза його дружина виступила з публічною заявою. Вона назвала можливі мотиви злочинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haiti 24.

Повідомляється, що вперше після вбивства чоловіка Мартін Моїз зробила публічну заяву.

"Найманці вбили президента, інші найманці хочуть погубити його мрію і його бачення країни", - заявила вона.

За її словами, Жовенеля Моїза вбили за те, що він намагався здійснити ряд проектів в Гаїті, зокрема, організувати референдум і вибори.

Нагадавши, президента Гаїті застрелили при нападі на його резиденцію в ніч на 7 липня, його дружину серйозно поранили, але вона вижила і зараз знаходиться в США.

Влада Гаїті звернулася до США з проханням ввести американські війська, але Вашингтон заявив, що поки не має наміру цього робити.

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