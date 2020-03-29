Дружина прем'єра Канади вилікувалася від коронавіруса

Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар повідомила, що видужала від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трюдо у Facebook.

При цьому вона додала, що почувається краще.

"Я відчуваю себе набагато краще і вже отримала підтвердження свого одужання від мого лікаря і Міністерства охорони здоров'я", - написала вона.

Також Трюдо подякувала всім, хто надавав їй підтримку під час лікування.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Пізніше стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.

Крім того, 19 березня князь Монако Альбер II повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус. Зазначалося, що князь знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів, а його стан здоров'я не викликає занепокоєння.