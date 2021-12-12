"Жовта" зона скоротилась: в якому регіоні погіршились COVID-показники
Фото: Закарпатська область стала "помаранчевою" (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зменилась "жовта" зона карантину. З неї вийшла Закарпатська область.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Жовта" зона
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька області.
"Червона" зона
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська.
"Помаранчева" зона
- Донецька,
- Закарпатська області.