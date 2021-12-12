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"Жовта" зона скоротилась: в якому регіоні погіршились COVID-показники

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Київ, Неділя 12 грудня 2021 11:29
"Жовта" зона скоротилась: в якому регіоні погіршились COVID-показники Фото: Закарпатська область стала "помаранчевою" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зменилась "жовта" зона карантину. З неї вийшла Закарпатська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

&quot;Жовта&quot; зона скоротилась: в якому регіоні погіршились COVID-показники

"Жовта" зона

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Одеська,
  8. Полтавська,
  9. Рівненська,
  10. Тернопільська,
  11. Харківська,
  12. Херсонська.
  13. Чернівецька області.

"Червона" зона

  1. Вінницька,
  2. Волинська,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Київська,
  6. Миколаївська,
  7. Сумська,
  8. Хмельницька,
  9. Черкаська,
  10. Чернігівська.

"Помаранчева" зона

  • Донецька,
  • Закарпатська області.
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