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"Жовта" Україна. Яка ситуація з COVID в останній день 2021 року

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 09:03
"Жовта" Україна. Яка ситуація з COVID в останній день 2021 року Фото: в Україні діє "жовтий" рівень епіднебезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Усі області України перебувають у "жовтій" зоні карантину. Ситуація з коронавірусом стабалізувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Вся Україна сьогодні перебуває у "жовтій" зоні. У всіх регіонах показники поширення коронавірусу у нормі.

Обмеження "жовтої" зони

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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