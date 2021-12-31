"Жовта" Україна. Яка ситуація з COVID в останній день 2021 року
Фото: в Україні діє "жовтий" рівень епіднебезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Усі області України перебувають у "жовтій" зоні карантину. Ситуація з коронавірусом стабалізувалась.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Вся Україна сьогодні перебуває у "жовтій" зоні. У всіх регіонах показники поширення коронавірусу у нормі.
Обмеження "жовтої" зони
У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.