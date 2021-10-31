На залізничному переїзді у Харківській області потяг збив автівку: є постраждала

Аварія сталася 30 жовтня близько 13:55 на вулиці Залізнична в селі Максимівка. В результаті рух поїздів затримався на півтори години.

63-річна водійка виїхала на регульований залізничний переїзд на заборонений сигнал з увімкненою звуковою сигналізацією. У цей час пасажирський потяг сполученням "Лисичанськ-Ужгород", який відправлявся зі станції Максимівка, зіткнувся з автомобілем.

В результаті ДТП постраждала жінка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту".

Максимальне покарання - до трьох років обмеження волі.