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На залізничному переїзді у Харківській області потяг збив автівку: є постраждала

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Харківська область, Неділя 31 жовтня 2021 12:56
На залізничному переїзді у Харківській області потяг збив автівку: є постраждала Фото: на залізничному переїзді потяг збив автівку (hk.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області на залізничному переїзді пасажирський потяг збив автомобіль, в результаті чого постраждала водійка. Вона виїхала на червоний сигнал світлофору.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Аварія сталася 30 жовтня близько 13:55 на вулиці Залізнична в селі Максимівка. В результаті рух поїздів затримався на півтори години.

63-річна водійка виїхала на регульований залізничний переїзд на заборонений сигнал з увімкненою звуковою сигналізацією. У цей час пасажирський потяг сполученням "Лисичанськ-Ужгород", який відправлявся зі станції Максимівка, зіткнувся з автомобілем.

В результаті ДТП постраждала жінка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту".

Максимальне покарання - до трьох років обмеження волі.

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