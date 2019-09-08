Чекаю на той момент: MONATIK розповів, коли покаже обличчя своїх синів

Популярний український артист MONATIK, який нещодавно зворушив мережу душевним фото із синами на відпочинку, відповів на хвилююче багатьох його фанів питання, чому він не показує обличчя своїх маленьких синів. Співак зізнався також, що дружина Ірина Демічева часто супроводжує його на гастролях, надає йому підтримку. Про це Дмитро розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Старший Данило і молодший Платон - гордість артиста.

MONATIK зі своїми синами Данилом і Платоном (Фото: instagram.com/monatik_official)

Монатік зазначив, що дуже їх любить, і тому намагається частіше брати в тур всю родину, щоб не розлучатися з ними під час численних концертів.

Співак додав, що поєднувати батьківство і музичну кар'єру - професію мрії - йому легко.

"Я дуже довго йшов до цього, тому кожну хвилину я насолоджуюся", - сказав MONATIK.

Дружина MONATIK Ірина Демічева з синами (Фото: instagram.com/irinademicheva)

Також артист сказав, що обличчя синів готовий показати своїй армії шанувальників тільки тоді, коли малюки самі того захочуть.

"Чекаю на той момент, коли вони мені скажуть: "Тато, а що тобі заважає з нами виставити фотографію в соцмережі?" Я скажу: "Я вас зрозумів, якщо ви цього хочете, то вперед", – пояснив Дмитро Монатік.

Як повідомлялося раніше, дружина MONATIK Ірина Демічева останнім часом стала частіше радувати шанувальників сімейними фото в мережі, а також показувати кадри з відпочинку на морі в Туреччині.

Також ми писали про те, що нещодавно MONATIK показав рідкісне фото з двома синами. Співак тримає хлопчиків за руки і позує на тлі турецького готелю, потопаючого в зелені.