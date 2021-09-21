Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари

Правда, машини не на ходу, але комплектні. Попередній власник, намагаючись уникнути сплати податків, ввозив їх в розібраному стані-кузова, двигуни, трансмісії і т.д. в Україні подібна афера називається ввезенням машинокомплектів.

Але на відміну від наших, американських митників не проведеш- весь "автопарк" прибулий в Штати у вантажних контейнерах був конфіскований, а тепер виставлений на продаж.

Серед конфіскату є і культові спорткари, включаючи такі моделі, як Nissan Skyline GT-R, Toyota Chaser, Nissan Silvia та інші рідкісні екземпляри. Весь ангар автомобілів продається одним лотом за 148 тисяч доларів.

Ніякої гарантії, явної або мається на увазі, на товар Немає. Попередньо, правда, автомобілі можна візуально оглянути.

Є тільки один, але дуже важливий нюанс-покупець повинен вивезти придбані авто за межі США, причому не в суміжні країни. Наприклад, Україну, як відомо, від США відділяє кілька тисяч кілометрів.

У разі повторного ввезення цих автомобілів в Штати, власника чекає великий грошовий штраф, машини ж підлягають утилізації. Могли б і не попереджати-нікому і в голову не прийде Тягнути ці тачки з України в США через весь Атлантичний океан.