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Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари

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Вівторок 21 вересня 2021 20:53
Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари Конфіскований японський спорткар (Фото: appletowing.hibid.com)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство фінансів США виставило на аукціон цілий "автопарк" японських автомобілів, нелегально ввезених на територію країни. Серед них є дорогі спорткари

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Apple Towing

Правда, машини не на ходу, але комплектні. Попередній власник, намагаючись уникнути сплати податків, ввозив їх в розібраному стані-кузова, двигуни, трансмісії і т.д. в Україні подібна афера називається ввезенням машинокомплектів.

Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари

Але на відміну від наших, американських митників не проведеш- весь "автопарк" прибулий в Штати у вантажних контейнерах був конфіскований, а тепер виставлений на продаж.

Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари

Серед конфіскату є і культові спорткари, включаючи такі моделі, як Nissan Skyline GT-R, Toyota Chaser, Nissan Silvia та інші рідкісні екземпляри. Весь ангар автомобілів продається одним лотом за 148 тисяч доларів.

Ніякої гарантії, явної або мається на увазі, на товар Немає. Попередньо, правда, автомобілі можна візуально оглянути.

Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари

Є тільки один, але дуже важливий нюанс-покупець повинен вивезти придбані авто за межі США, причому не в суміжні країни. Наприклад, Україну, як відомо, від США відділяє кілька тисяч кілометрів.

Чекаємо в Україні: у США розпродають конфісковані культові спорткари

У разі повторного ввезення цих автомобілів в Штати, власника чекає великий грошовий штраф, машини ж підлягають утилізації. Могли б і не попереджати-нікому і в голову не прийде Тягнути ці тачки з України в США через весь Атлантичний океан.

Раніше повідомлялося, що в Києві вилучили чотири контейнери контрабандного електротранспорту. Його переправляли транзитом через Україну.

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