Швыряли камни и кирпичи: на Закарпатье ромы напали на пограничников

"Сегодня вечером местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста. Мероприятия проводили во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии в ромском поселении города Великий Березный", - говорится в сообщении.

Во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних. В результате, в пограничников и служебный автотранспорт начали бросать камни и кирпичи.

Отмечается, что для сохранения жизни и здоровья военнослужащих правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия и специальные средства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль.

В ходе конфликтной ситуации двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников.

Лица, совершившие нападение, задержаны. В их действиях усматривают признаки уголовных преступлений, предусмотренных ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и ст.194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Соответствующие сообщения направлены в адрес Национальной полиции.

Также, как рассказали в управлении, в дальнейшем, группа граждан пыталась блокировать пограничное подразделение. По результатам разъяснительной работы противоправные действия местных жителей удалось прекратить.