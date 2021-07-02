Спека в Україні послабиться, скрізь будуть дощі: прогноз погоди на вихідні

Синоптики розповіли, якою буде погода на ці вихідні (3-4 липня). У всіх областях будуть йти дощі, але температура опуститься, буде не так спекотно.
У суботу будуть дощі скрізь. Не лишиться ні одного регіону, де буде сухо.
На заході вдень очікується +21+27, а вночі +12+17.
На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.
У центрі країни очікується вдень +25+29, а вночі +15+19.
На півдні країни передають вдень +26+28, а вночі +16+19.
Як і в суботу, у неділю у всіх областях України будуть йти дощі.
На заході країни вдень температура повітря вдень складе +22+26, а вночі +12+17.
На сході вдень буде +29+31, а вночі +17+19.
У центрі країни очікується вдень +25+29, а вночі +15+19.
На півдні країни передають вдень +26+28, а вночі +16+19.