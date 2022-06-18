Скаржаться на постійні обстріли ЗСУ. Нове перехоплення розмови окупантів

"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)", - розповів один з них.

Другий, своєю чергою, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

"Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшла. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", - відповідає товаришу він.