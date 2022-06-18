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Скаржаться на постійні обстріли ЗСУ. Нове перехоплення розмови окупантів

Фото: ГУР опублікувало нове перехоплення розмови окупантів 18 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти потерпають від обстрілів ЗСУ та жаліються на нестачу людей та техніку, що не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову розмову окупантів, що вдалося перехопити ГУР.

"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)", - розповів один з них.

Другий, своєю чергою, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

"Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшла. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", - відповідає товаришу він.

Як повідомлялося, у черговому перехопленні СБУ російські окупанти розповідають, що українські захисники постійно атакують їхні позиції у Херсонській області. Через це вони підозрюють навіть людей похилого віку у співпраці з ЗСУ.

Зазначимо, ЗСУ за минулу добу знищили корабель і літак російських військ. Також було ліквідовано близько 200 окупантів.

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