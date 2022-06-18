Скаржаться на постійні обстріли ЗСУ. Нове перехоплення розмови окупантів

Російські окупанти потерпають від обстрілів ЗСУ та жаліються на нестачу людей та техніку, що не працює.

"У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)", - розповів один з них.

Другий, своєю чергою, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

"Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшла. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде", - відповідає товаришу він.