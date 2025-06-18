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Ужасная смерть Голди: любимица приюта умерла от страха во время обстрела Киева

Среда 18 июня 2025 16:35
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Ужасная смерть Голди: любимица приюта умерла от страха во время обстрела Киева Голди умерла из-за стресса от взрывов (фото: Gostomel Shelter)
Автор: Анна Шиканова

В результате атаки РФ по районам Киева 17 июня в приюте для животных вблизи столицы погибло животное.

Об этом РБК-Украина рассказала владелица и управляющая Gostomel Shelter Мария Вронская.

Что известно о смерти Голди

В результате массированного обстрела погибла солнечная собачка по имени Голди, которую знали и любили волонтеры. Она не выдержала стресса.

Так, во время взрывов она испугалась, потеряла сознание и больше не пришла в сознание.

По словам Вронской, Голди была одной из многих животных приюта, которые пережили сложное прошлое.

"Во время масштабных взрывов животные пугаются, так же как люди, и мы не можем успокоить и защитить всех, ведь их около 700 в приюте. Как следствие, имеем такие ужасные новости", - говорит владелица Gostomel Shelter.

Ужасная смерть Голди: любимица приюта умерла от страха во время обстрела Киева

Голди умерла из-за стресса от взрывов (фото: Gostomel Shelter)

Как война влияет на животных в приютах

Даже в регионах, где нет активных боевых действий, постоянные тревоги и взрывы могут приводить к летальным случаям среди четвероногих.

По словам Марии, подобные случаи, произошедшие в Gostomel Shelter, не единичны. Из-за постоянного страха и нервного перенапряжения животные болеют, теряют аппетит и, даже не получая физических повреждений, погибают.

Волонтеры и команда обращаются ко всем неравнодушным: не забывайте о тех, кто рядом, но не может защитить себя самостоятельно - о животных, которые потеряли дом, хозяев и покой из-за войны.

У каждого из них своя непростая история: кого-то бросили на улице, кто-то пережил насилие или ранения, а некоторые никогда не знали, что такое тепло человеческого дома.

Приют ежедневно борется за их жизнь и пытается вернуть им веру в людей. Но война, стресс и постоянные взрывы забирают у животных не меньше, чем у людей.

Если у вас есть возможность - подарите одному из хвостиков дом, где он будет чувствовать заботу, безопасность и любовь. Это самый ценный подарок, который вы можете сделать.

А если сейчас не можете приютить животное - можно задонатить Gostomel Shelter. Даже несколько гривен могут помочь обеспечить еду, лечение и содержание для тех, кто ежедневно молча борется за жизнь.

Ужасная смерть Голди: любимица приюта умерла от страха во время обстрела Киева

Приют для собак нуждается в помощи (фото: Gostomel Shelter)

РФ ударила по Киеву ночью: главное о массированной атаке 17 июня

В ночь на 17 июня 2025 года Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Украину за последнее время. По предварительным данным, оккупанты выпустили не менее 440 дронов и 32 ракеты различных типов.

Президент Владимир Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых страшных с начала полномасштабной войны. Город подвергся масштабным разрушениям, которые сначала зафиксировали в 12 локациях.

Но впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил: под удар попали 27 мест в разных районах столицы, в частности в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

Среди обнаруженных остатков - обломки ракеты с кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения людей. Удар также привел к обесточиванию более тысячи домов в Киеве.

По состоянию на утро 18 июня, по данным ГСЧС, в результате атаки погибли 24 человека, еще 134 - получили ранения. В то же время спасательные операции продолжаются: в Соломенском районе разбирают завалы многоэтажки, и количество жертв может возрасти.

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