На станції в Києві чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, він загинув

Повідомляється, що в другій половині дня надійшла інформація про те, що в Солом'янському районі столиці на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою і вагоном залізничного складу заблоковано чоловіка. На місце направили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка у віці близько 30 років було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.