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На станції в Києві чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, він загинув

Автор: РБК-Україна

У Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном. В результаті інциденту він загинув.

Про це в Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в другій половині дня надійшла інформація про те, що в Солом'янському районі столиці на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою і вагоном залізничного складу заблоковано чоловіка. На місце направили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка у віці близько 30 років було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні в Києві пасажир впав під потяг на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його дістали і госпіталізували.

А вже в червні харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один з пасажирів стрибнув на рейки під час руху поїзда. Машиніст встиг вчасно загальмувати. З пасажиром провели бесіду співробітники поліції. Метро працювало в звичайному режимі, на графік руху поїзда інцидент не вплинув.

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