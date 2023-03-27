Изнасилование на Закарпатье: в суд подают апелляцию, а девочке предложат другую школу

Соответствующие решения были приняты после завершения совещания главы области с руководством правоохранительных органов и представителями профильных департаментов и служб ОВА.

"Прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда", - написал Микита.

По его словам, фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей, находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девочки.

"Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками независимо от окончательного решения суда", - сообщил Никита.

Он также проинформировал, что семье потерпевшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка.

"Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями. Ситуацию держу под личным контролем. Привлечены все необходимые силы и средства для поддержки потерпевшей", - добавил глава ОВА.

Что известно о деле

Напомним, в селе Верхние Ворота Закарпатской области трое подростков, изнасиловали 14-летнюю подругу в подвале. Свои действия подростки снимали на камеру, чтобы шантажировать несовершеннолетнюю. Ролик был распространен среди других детей в школе. Злоумышленники же избежали реального срока.

Так, за совершенное Воловецкий райсуд присудил трем подросткам, фигурировавшим в деле об изнасиловании школьницы, два года испытательного срока и по 60 тысяч грн моральной компенсации потерпевшей.

Добавим, что уже сегодня в Офисе генпрокурора заявили, что готовится обжалование судебного приговора в установленном законом порядке.

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