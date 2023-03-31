"Изнасилование международного права": Подоляк о председательстве России в Совбезе ООН

"Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля - это очередное изнасилование международного права. Субъект, ведущий агрессивную войну, нарушает нормы гуманитарного и уголовного права, уничтожает Устав ООН, пренебрегает ядерной безопасностью, не может возглавлять главный орган безопасности в мире", - написал он.

Напомним, что с 1 апреля Россия становится председателем Совбеза ООН. В ответ на что Украина призвала процедурно загнать страну-агрессора в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.

Кроме того, в МИДе рассказали, что планируют вместе с партнерами привлекать внимание к нелегитимности пребывания России в СБ ООН путем коллективных демаршей и других шагов.

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