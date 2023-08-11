RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изнасилование девочки на Закарпатье. Суд отменил "мягкий приговор" для подростков

Фото: суд отменил приговор по делу об изнасиловании девочки на Закарпатье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Апелляционный суд в Закарпатской области отменил предварительный приговор по резонансному делу об изнасиловании девочки. Дело было направлено на новое судебное разбирательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками.

Прокуроры настаивали отменить "мягкий приговор" в отношении трех подростков, совершивших сексуальное насилие. Также суд просили удовлетворить иск о возмещении потерпевшего морального ущерба - это 450 тысяч гривен. Заседания апелляционного суда проходили в закрытом режиме.

Апелляционный суд не поставил точку по резонансному делу, но отменил предыдущий приговор. Теперь дело направили на новое рассмотрение.

Что известно о деле

Как известно, на Закарпатье 24 августа 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Обидчиками были односельчане потерпевшей, с которыми она дружила. Парни снимали насилие на камеру, затем загрузили в интернет и показали одноклассникам в школе. Бабушка девочки обратилась в полицию.

В марте 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками. Им назначили по 5 лет лишения свободы и освободили от наказания с испытательным сроком на 2 года.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей на сумму 450 тысяч гривен и взыскал в ее пользу 180 тысяч гривен.

После того как обидчиков освободили от наказания, в сети разгорелся скандал, которому дали огласку. Прокуратура подала апелляцию на обжалование "мягкого приговора".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьЗакарпатьезгвалтуванняпідліткиОфис Генпрокурора