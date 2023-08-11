Изнасилование девочки на Закарпатье. Суд отменил "мягкий приговор" для подростков

Апелляционный суд в Закарпатской области отменил предварительный приговор по резонансному делу об изнасиловании девочки. Дело было направлено на новое судебное разбирательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Закарпатский апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками.
Прокуроры настаивали отменить "мягкий приговор" в отношении трех подростков, совершивших сексуальное насилие. Также суд просили удовлетворить иск о возмещении потерпевшего морального ущерба - это 450 тысяч гривен. Заседания апелляционного суда проходили в закрытом режиме.
Апелляционный суд не поставил точку по резонансному делу, но отменил предыдущий приговор. Теперь дело направили на новое рассмотрение.
Как известно, на Закарпатье 24 августа 2021 года трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. Обидчиками были односельчане потерпевшей, с которыми она дружила. Парни снимали насилие на камеру, затем загрузили в интернет и показали одноклассникам в школе. Бабушка девочки обратилась в полицию.
В марте 2023 года Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками. Им назначили по 5 лет лишения свободы и освободили от наказания с испытательным сроком на 2 года.
Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей на сумму 450 тысяч гривен и взыскал в ее пользу 180 тысяч гривен.
После того как обидчиков освободили от наказания, в сети разгорелся скандал, которому дали огласку. Прокуратура подала апелляцию на обжалование "мягкого приговора".
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