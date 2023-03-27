Изнасилование девочки на Закарпатье. Прокуратура обещает оспорить приговор суда

"Воловецкий районный суд Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Следовательно, прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", - заявили правоохранители.

Что известно об этом резонансном деле

Напомним, в селе Верхние Ворота Закарпатской области трое подростков, изнасиловавших 14-летнюю девочку в подвале, избежали реального срока.

В материалах суда говорится, что злоумышленники заманили односельчанку во двор одного из подростков, а затем - в подвал. После чего один из парней нанес девочке удар, ее насиловали по очереди. Свои действия подростки снимали на камеру, чтобы шантажировать несовершеннолетнюю. Ролик был распространен среди других детей в школе.

В суде подростки признали свою вину. Судья присудила им пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок в два года.

Решение суда вызвало у украинцев возмущение и критику. Отреагировали на скандал, в частности, в МОН и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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