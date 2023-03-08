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Не согласны идти насмерть. Среди мобилизованных россиян резко растет недовольство, - Генштаб

Фото: российские мобилизованные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас отмечается резкий рост недовольства среди мобилизованных россиян действиями руководящего состава. "Тыловики" отказываются идти на смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Отмечается резкий рост уровня недовольства действиями руководящего состава среди мобилизованных в Вооруженные силы России. Основной причиной недовольства является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта", - пишет Генеральный штаб.

Отмечается, что действия руководящего состава России только увеличивают количество потерь среди российских оккупантов, в результате чего "тыловики" отказываются идти умирать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Медиазоны", в России во время "частичной мобилизации" могли набрать на войну против Украины около 527 тысяч человек.

Тем временем за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 700 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 155 530 военных.

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