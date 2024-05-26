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Зенитчик менее чем за год сбил с ПЗРК две ракеты и четыре "Шахеда"

Иллюстративное фото (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский зенитчик Артем менее чем за год уничтожил из переносного зенитного ракетного комплекса две ракеты и четыре ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушного командования "Запад" в Facebook.

"Артем - воин Херсонской зенитной ракетной бригады, менее чем за год уничтоживший из переносного зенитного ракетного комплекса две крылатые ракеты ("Калибр" и Х-101) и четыре ударных беспилотника Shahed-136/131. Боевые задачи выполняет в составе мобильной огневой группы", - рассказали в Воздушном командовании.

В ночь на 26 мая Артем уничтожил очередной вражеский беспилотник на южном направлении. Как говорит сам зенитчик, это удалось благодаря собратьям и общей вере в предстоящую победу над агрессором.

"Победный дух всегда с нами. Наша цель - возвращение всех временно захваченных территорий Украины. Никакого другого компромисса с российскими оккупантами не может быть", - подчеркивает Артем.

Воздушная атака на Украину в ночь на 26 мая

Напомним, в ночь на 26 мая российские оккупанты выпустили по Украине более 30 ударных беспилотников "Шахед", 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две аэробалистические ракеты "Кинжал". Украинским военным удалось сбить все вражеские цели, кроме "Кинжалов".

Утром 26 мая силы противовоздушной обороны работали в Хмельницкой области.

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