Земля під будівництво "Подол Град Винтаж" отримана незаконно, - експерт

Земельна ділянка в історичній частині Подолу та Воздвиженки за адресою вул. Вознесенський узвіз, 28-30, у Києві, була виділена Українському товариству сліпих з порушенням законодавчих норм. Про це пише у своїй статті для видання “Наші гроші” юрист, містобудівний експерт Георгій Могильний.

Як повідомляє експерт, схема з виділенням землі тривала під час мерства О. Омельченка, О. Черновецького, О. Попова та нинішнього очільника Києва Віталія Кличка.

Саме на цій ділянці під виглядом соціального житла, на замовлення Українського товариства сліпих (УТОС) наразі нелегально будують “Подол Град Винтаж”. При цьому, організація сліпих, як зазначає автор тексту, активно захищає незаконне будівництво; її представники в обмін на землю очікують отримати розкішні квартири, але ніхто зі сліпих не може назвати ні кількості квартир, ані показати інвестугоди на житло.

Нагадаємо, що подільські активісти щодня фіксують активне будівництво “Подол Град Винтаж”. Зведення житлового комплексу триває попри значні ризики зсуву ґрунту зі схилу, нормативні обмеження та повідомлення низки ЗМІ про можливе зараження коронавірусом робітників, задіяних для будівництва.

Як додає Могильний, місцеві жителі обурені ще й тим фактом, що забудовник не дає 130 учням Науково-дослідної школи БАЗИС проводити заняття у власній будівлі. Школа розташована поруч із будмайданчиком “Подол Град Винтаж”, тож забудовнику можуть заборонити виконувати роботи через небезпеку для дітей.

Місцеві жителі та активісти повідомляють, що влада міста не звертає увагу на цю ситуацію, тому закликають президента особисто втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, раніше жителі історичного Подолу та Воздвиженки вимагали від органів держвлади втрутитися в ситуацію і припинити будівництво на Вознесенському узвозі, яке відновилося з середини листопада минулого року.