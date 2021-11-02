"Зелений" сценарій не реалізувався. Експерти спрогнозували рівень смертності від COVID до кінця року

У Київській школі економіки повідомили, що "зелений" сценарій розвитку смертності від коронавірусу в Україні не реалізувався. Експерти спрогнозували рівень смертності від COVID до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз Київської школи економіки.
"На кінець року очікуємо до 92 тисяч померлих. "Зелений" сценарій Київської школи економіки не реалізувався. Станом на зараз бачимо більше ніж 68 тисяч померлих", - повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
За його словами, реалізується якийсь з цих сценаріїв:
"Побачимо ближче до кінця року", - зазначив він.