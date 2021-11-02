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"Зелений" сценарій не реалізувався. Експерти спрогнозували рівень смертності від COVID до кінця року

Автор: Анастасія Рокитна

У Київській школі економіки повідомили, що "зелений" сценарій розвитку смертності від коронавірусу в Україні не реалізувався. Експерти спрогнозували рівень смертності від COVID до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз Київської школи економіки.

"На кінець року очікуємо до 92 тисяч померлих. "Зелений" сценарій Київської школи економіки не реалізувався. Станом на зараз бачимо більше ніж 68 тисяч померлих", - повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За його словами, реалізується якийсь з цих сценаріїв:

  • "жовтий" - 70 тисяч померлих
  • чи "чорний" - 92 тисяч.

"Побачимо ближче до кінця року", - зазначив він.

Нагадаємо, Київ оновив антирекорд по смертях від коронавірусу.

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