Президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що всім, хто пересікався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.

"І президенту зробили, керівнику Офісу, замам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов", - зазначив він.

Тимошенко додав, що тестування робили відразу зрозуміти, що робити, у разі підтвердження, були б інші заходи безпеки щодо карантину в ОПУ.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

Разом з тим, від COVID-19 вилікувався народний депутат від "СН" Руслан Горбенко. Його мають виписати з лікарні.

Також повідомлялось про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова. Він був госпіталізований 21 березня.