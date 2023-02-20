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У Зеленского заявили, что энергокомпании должны продавать продукцию по справедливой цене

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Понедельник 20 февраля 2023 18:22
У Зеленского заявили, что энергокомпании должны продавать продукцию по справедливой цене Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетические компании должны продавать свою продукцию по справедливой цене, чтобы стимулировать увеличение производства электроэнергии и добычи газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Ростислава Шурму.

"Мы действительно думаем над проблемой субсидирования и системной убыточности, отсутствия стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа. Поэтому сейчас нарабатываются несколько различных механизмов, как решить эти проблемы. Думаю, в течение месяца-двух мы выйдем с правительством с предложениями, видением этой системы", - сказал Шурма.

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов. Один из них – полноценная монетизация субсидий, когда люди будут платить справедливую цену и получать компенсацию от государства.

Шурма добавил, что современные IT-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам.

"Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать. Те, кто могут платить, должны платить, и компании должны продавать свои продукты по справедливой цене и иметь стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи газа и нефти", - подытожил он.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

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