ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Зеленського заявили. що він мав текст скандального рішення КСУ до його опублікування

Автор: Артур Родивилов

Текст скандального рішення Конституційного суду про е-декларування був в Офісі президента вже 27 жовтня, тобто в день прийняття рішення. "Поділилися" їм з президентом окремі судді.

Про це заявив представник президента в КС Федір Веніславський, передає "Радіо Свобода".

"Я вам відкрию таємницю, оскільки рішення було проголосовано, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося, і ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим, та вже така реакція є абсолютно справедливою і абсолютно правомірним", - сказав він.

У той же час, представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про зазначене рішення заздалегідь.

Популярні новини

Веніславський, за його словами, почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, "коли на сайті Конституційного суду з'явився (абсолютно раптово і всупереч всім положенням закону про Конституційному суді і регламенту) питання про розгляд закону".

Представник президента також розповів, що особисто сказав главі держави про те, що судді прийняли відповідне рішення.

"Сказати, що президент був розлючений – це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що мова йде про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАПК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що через рішення КСУ місія МВФ не приїде в Україну, що ставить під загрозу отримання нової фінансової допомоги.

Парламентський комітет підтримав законопроект про відновлення скасованих КСУ положень закону україни про запобігання корупції, який запропонував спікер ВР Дмитро Разумков.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд Украиныдекларация