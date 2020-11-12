У Зеленського заявили. що він мав текст скандального рішення КСУ до його опублікування

Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)

Текст скандального рішення Конституційного суду про е-декларування був в Офісі президента вже 27 жовтня, тобто в день прийняття рішення. "Поділилися" їм з президентом окремі судді.

Про це заявив представник президента в КС Федір Веніславський, передає "Радіо Свобода".

"Я вам відкрию таємницю, оскільки рішення було проголосовано, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося, і ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим, та вже така реакція є абсолютно справедливою і абсолютно правомірним", - сказав він.

У той же час, представник Зеленського в суді заперечує, що президент знав про зазначене рішення заздалегідь.

Веніславський, за його словами, почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, "коли на сайті Конституційного суду з'явився (абсолютно раптово і всупереч всім положенням закону про Конституційному суді і регламенту) питання про розгляд закону".

Представник президента також розповів, що особисто сказав главі держави про те, що судді прийняли відповідне рішення.

"Сказати, що президент був розлючений – це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що мова йде про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАПК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що через рішення КСУ місія МВФ не приїде в Україну, що ставить під загрозу отримання нової фінансової допомоги.

Парламентський комітет підтримав законопроект про відновлення скасованих КСУ положень закону україни про запобігання корупції, який запропонував спікер ВР Дмитро Разумков.