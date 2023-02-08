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У Зеленского отреагировали на смерть украинского политзаключенного в российской тюрьме

Иллюстративное фото: у Зеленского отреагировали на смерть украинского политзаключенного в российской тюрьме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Смерть украинца Константина Ширинга в российской тюрьме была вызвана нарушением прав человека со стороны страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

В представительстве подчеркнули, что осуждают антигуманное обращение с незаконно заключенными Россией украинцами.

"Непредоставление надлежащего медицинского обслуживания является нарушением основополагающих прав человека и норм международного права. Обращаем внимание правоохранительных органов Украины и прокуратуры АР Крым и города Севастополя на нарушение основополагающих прав гражданина Украины, что привело к смерти незаконно заключенного", - подчеркивают в представительстве.

Там также призвали стран-союзников решительно осудить действия РФ, усилить политико-дипломатическое давление и требовать немедленного освобождения всех политзаключенных.

Напомним, ранее стало известно, что Ширинг умер в российской тюрьме в Оренбургской области. Он страдал от болезни сердца, но ему отказывали в предоставлении медицинской помощи.

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