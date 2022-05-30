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У Зеленського пригрозили морякам Інтерполом через вивезення українського зерна

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має намір ідентифікувати моряків, які беруть участь у вивезенні награбованого на окупованих територіях зерна. Щоб надалі звертатися в Інтерпол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росія продовжує вивозити в Сирію криваве українське зерно. Кожен моряк, який бере участь у схемі схеми і допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий в міжнародний розшук. У кожному порту світу мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт", - зазначив він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення до України російський флот блокує торгові порти на Чорному морі, раніше повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість направити місію для супроводу кораблів з українським зерном.

Супутникові знімки показують, що російська сторона вивозить награбоване на окупованих територіях зерно в Сирію.

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