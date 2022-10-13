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У Зеленского поставили жесткое условие Красному Кресту: о чем речь

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Я подчеркнул, что сегодня кричаще важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания на территории России и на временно оккупированной территории Украины", - заявил Ермак.

По его словам, Украина призвала Комитет, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России. Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Ермак также заявил, что в комиссию могут войти народные депутаты Украины.

"Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Напомним, 29 июля россияне убили около 40 и ранили около 130 украинских военнопленных в Еленовке, чтобы скрыть издевательства над ними.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии. Позже стало известно, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке.

Также в Офисе генпрокурора позже заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

Миссия ООН по расследованию теракта заявила, что не может отправиться в Еленовку из-за отсутствия гарантий безопасности.

Кроме того, сегодня Зеленский заявил, что Международный комитет Красного Креста должен проявлять больше настойчивости в вопросе получения доступа к украинским пленным.

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