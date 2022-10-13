У Зеленского поставили жесткое условие Красному Кресту: о чем речь

"Я подчеркнул, что сегодня кричаще важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания на территории России и на временно оккупированной территории Украины", - заявил Ермак.

По его словам, Украина призвала Комитет, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России. Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Ермак также заявил, что в комиссию могут войти народные депутаты Украины.

"Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.