У Зеленского поставили жесткое условие Красному Кресту: о чем речь
Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Я подчеркнул, что сегодня кричаще важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания на территории России и на временно оккупированной территории Украины", - заявил Ермак.
По его словам, Украина призвала Комитет, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России. Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Ермак также заявил, что в комиссию могут войти народные депутаты Украины.
"Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.
Напомним, 29 июля россияне убили около 40 и ранили около 130 украинских военнопленных в Еленовке, чтобы скрыть издевательства над ними.
В Генштабе ВСУ заявили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии. Позже стало известно, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке.
Также в Офисе генпрокурора позже заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.
Миссия ООН по расследованию теракта заявила, что не может отправиться в Еленовку из-за отсутствия гарантий безопасности.
Кроме того, сегодня Зеленский заявил, что Международный комитет Красного Креста должен проявлять больше настойчивости в вопросе получения доступа к украинским пленным.
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