У Зеленського відповіли на погрози Медведєва і назвали його "політичним мерцем"

У президента України Володимира Зеленського відреагували на погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва у зв'язку із затриманням нардепа Віктора Медведчука. На Банковій вважають, що Росія реанімує "політичних мерців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Медведєв був президентом і прем'єр-міністром Росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе - сказати щось "схоже на сентенції про бідного Медведчука".

Подоляк також зазначив, що Медведєв не має ніякого впливу в Росії.

"У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом Росія постійно вдається до реанімації "політичних мерців", - додав він.