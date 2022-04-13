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У Зеленського відповіли на погрози Медведєва і назвали його "політичним мерцем"

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У президента України Володимира Зеленського відреагували на погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва у зв'язку із затриманням нардепа Віктора Медведчука. На Банковій вважають, що Росія реанімує "політичних мерців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Медведєв був президентом і прем'єр-міністром Росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе - сказати щось "схоже на сентенції про бідного Медведчука".

Подоляк також зазначив, що Медведєв не має ніякого впливу в Росії.

"У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом Росія постійно вдається до реанімації "політичних мерців", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Медведєв заявив, тим, хто "хоче вибити свідчення" з Медведчука варто озиратися по сторонах і міцно замикати двері, щоб самим не опинитися в списках на обмін полоненими.

Напередодні президент Володимир Зеленський допустив обмін затриманого Медведчука на українських полонених.

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Володимир ЗеленськийДмитро Медведєв