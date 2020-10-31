ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Зеленського відреагували на заяву Венеціанської комісії щодо КСУ

Київ, Субота 31 жовтня 2020 21:38
У Зеленського відреагували на заяву Венеціанської комісії щодо КСУ
Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з ситуації, що склалася. Ініціативу президента Володимира Зеленського потрібно підтримати, попри заяву Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції.

Таку заяву зробив представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що КСУ своїм рішенням фактично перекреслив свою легітимність. Навряд цей склад КСУ може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані. Тому я вважаю, що законопроект абсолютно адекватний", - наголосив він.

За словами Веніславського, зараз шукати виключно легітимне та конституційне рішення, яке дозволить вийти з конституційної кризи, навряд вийде.

"Треба розуміти, що в даній ситуації чисто правового виходу складно знайти. Має бути політично-правове рішення. Саме таке рішення на засіданні РНБО запропонував президент, тобто законопроект, який внесено до ВР. А Рада має ухвалити відповідне рішення", - додав представник Зеленського.

Нагадаємо, Венеціанська комісія та Група держав проти корупції висловилися проти звільнення суддів КСУ, адже це буде порушенням Конституції України.

Як писало РБК-Україна, припинити повноваження суддів КСУ для відновлення доброчесності конституційного судочинства запропонував парламенту президент Зеленський.

Крім того, ініціативу Зеленського щодо звільнення суддів КСУ підтримали в Європейському парламенті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийКонституционный суд УкраиныВенецианская комиссия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся