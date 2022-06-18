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Зеленського з початку війни п'ять разів намагалися вбити, - Данілов

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Київ, Субота 18 червня 2022 17:36
Зеленського з початку війни п'ять разів намагалися вбити, - Данілов Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено п'ять спроб убити президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

За його словами, всі вони були скоєні наприкінці лютого та на початку березня.

При цьому Данілов не розкрив подробиць замаху.

Як повідомлялося, буквально нещодавно поліцейські запобігли теракту, який затівався проти керівництва країни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його попереджали про можливу загибель. Іноземні лідери пропонували йому виїхати із країни.

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Володимир Зеленський
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