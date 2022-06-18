Зеленського з початку війни п'ять разів намагалися вбити, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено п'ять спроб убити президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail .

За його словами, всі вони були скоєні наприкінці лютого та на початку березня.

При цьому Данілов не розкрив подробиць замаху.