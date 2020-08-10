ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Зеленського не виключили по 50 смертей на день від COVID-19 і назвали передумови

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 15:08
У Зеленського не виключили по 50 смертей на день від COVID-19 і назвали передумови
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Зеленського допускають погіршення ситуації з коронавірусом

У разі зростання захворюваності на коронавірус в Україні до понад 2 тисяч нових випадків в день, зростатиме і кількість смертей. При такому рівні смертність може скласти по 40-50 осіб.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського, передає його прес-служба.

Крім того, на нараді відзначили, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують в Польщі, Франції та Нідерландах.

"Українцям необхідно чітко роз'яснити правила і особливості карантину. Люди у нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто знаходиться в "червоній" зоні, а інші - в "зеленій", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, з початку епідемії в Україні офіційно зафіксували майже 82 тисячі захворювань на коронавірус; добові показники вже кілька днів поспіль перевищують тисячу нових випадків.

При цьому зростає число госпіталізованих, а минулої неділі госпіталізували понад 200 пацієнтів, що не характерно для цього дня тижня.
​​​​​​

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся