У Зеленського допустили спалах кору і туберкульозу в Україні

Кір, правець, туберкульоз - не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Якщо люди не будуть вакцинуватись, то це зможе призвести до спалаху цих захворювань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на нараді щодо поширення COVID-19, передає прес-служба Офісу президента.

Як доповіли президенту, нині кількість вакцинацій зменшилася на 20%, що може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому.

"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз", - зазначив Зеленський.

Крім того, у ВООЗ закликали уряди країн не припиняти програми вакцинації через пандемію. В першу чергу необхідно продовжувати діючі програми по вакцинації дітей, зокрема, імунізації від кору.

Нагадаємо, у Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Студент, якому 20 років, приїхав в Україну 3 вересня 2019 року.

Раніше повідомлялось, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що до другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу.