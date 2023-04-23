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Зеленский обратился к жителям тыла: чтите военных и помогайте обороне

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 22:37
Зеленский обратился к жителям тыла: чтите военных и помогайте обороне Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы, которые сейчас находятся в тылу, должны понимать, что наши военные ежедневно борются, чтобы мы могли чувствовать относительное спокойствие в своих домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Это важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе, повсюду, где сейчас более-менее уже тихо. Везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день... Каждый день такой тишины в тыловых областях обретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях!", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал украинцев, которые находятся в тылу уважать и всегда помогать украинским воинам.

"Всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно", – добавил он.

Напомним, сегодня во время видеообращения Зеленский анонсировал важные международные события.

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