Зеленский встретился с Папой Римским и подарил ему картину о резне в Буче

Поездка Зеленского за границу

На этой неделе президент Владимир Зеленский поехал в Европу с рабочим визитом. Глава государства посетил Хорватию, Великобританию, Францию и Италию.

Зеленский представил европейским лидерам план победы Украины. Также во время своей заграничной поездки глава государства встретился с новым генсеком НАТО Марком Рютте. В ходе их встречи обсудили вопрос об отмене ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по России.

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