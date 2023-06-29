Зеленский встретился с представителями бизнеса. Обсудили восстановление Украины и не только

"Мы благодарны нашим внешним партнерам. В любом случае стратегически, финансово они нас поддерживают и очень помогают. Но мы рассчитываем прежде всего на себя", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что основным приоритетом для нашей страны сегодня является победа в войне, и роль бизнеса, работающего в Украине, в этом чрезвычайно важна.

Восстановление Украины

Президент также отметил, что восстановление Украины является большим проектом, и приоритетом будет участие в нем украинского и иностранного бизнеса, который работал и работает в нашей стране, особенно во время войны.

"Но двери будут открыты для многих компаний. Нам нужно, чтобы к нам пришли сотни и тысячи компаний", - добавил Зеленский.

Какие темы обсудили во время встречи

Во время встречи договорились о совместных усилиях, призванных уменьшить проблемы бизнеса от правоохранительных органов, обсудили ситуацию в налоговой сфере и перспективы ее реформирования, затронули вопросы налоговых проверок, усиления эффективности органов, которые должны стимулировать развитие экономики и обеспечивать сопровождение инвестиций.

Также была отмечена очень интересная и перспективная программа доступного кредитования жилья "еОселя" и важность ее дальнейшего масштабирования.

Что предложили представители бизнеса

Представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрения других вопросов. Президент поддержал эту инициативу, предложив совместно определиться с форматом работы.

Встреча с представителями бизнеса

Вчера мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с представителями бизнеса, который работает в стране. Такая встреча стала первой с февраля 2022 года. Тогда она состоялась за день до начала полномасштабного вторжения России.

Источник РБК-Украина вчера сообщал, что на встречу не звали никого из олигархов.